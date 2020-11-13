Hafta sonuna sinema planı yapanlara öneri: Son Şaka

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin başrollerinde olduğu Son Şaka filmi, izleyenleri kırıp geçiriyor.

Uzun zamandır merakla beklenen Son Şaka filmi 6 Kasım'da vizyona girdi. Türkiye genelinde birçok sinema salonunda gösterime giren film, ilk haftasını başarılı bir şekilde geride bıraktı.

Pandeminin ardından vizyona giren ilk büyük Türk filmi olma iddiasıyla izleyicisiyle buluşan film, sinemaseverlerden tam not aldı.

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin başröllerinde olduğu filmi izleyenler, uzun bekleyişin ardından sinema salonlarında kahkaha atabilme keyfini yaşadı.

SİNEMA SALONLARI KORONAYA KARŞI GÜVENLİ

Sinema salonları koronavirüse karşı oldukça güvenli bir hale getirildi.

FİLMDEN ÖNCE SALONDA DETAYLI TEMİZLİK

Salonlar, etkinlik başlamadan 30 dakika önce hazır hale getiriliyor ve misafirler dezenfektenin ardından salona giriyor.

GİRİŞLERDE YIĞILMA YOK

Girişlerde yapılan düzenlemeyle birlikte yığılmaların önüne geçiliyor.

KOLTUKLAR ARASINDA BOŞLUKLAR

Oturma düzenine de koronavirüs ayarı verildi ve her koltuk arasında 1 boşluk bırakıldı. Salon içerisinde yiyecek tüketilmesine izin verilmesi durumunda bu boşluk 2 koltuğa çıkarılıyor.

Two Yapım imzası taşıyan Son Şaka'nın senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor.

Son Şaka Teaser İZLE





KADRODA KİMLER VAR

Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.

MACERA-KOMEDİ

Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu “yüksek prodüksiyonlu” bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.







