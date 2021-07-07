Haiti nerede, hangi kıtada? Haiti harita konumu...

Haiti nerede, hangi kıtada? Haiti harita konumu...

Evinde silahlı saldırıya uğrayan Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, hayatını kaybetti. Akabinde "Haiti nerede, hangi ülkede" merak konusu oldu. İşte Haiti hakkında bilgiler...

Karayipler bölgesinin en kalabalık iki ülkesinden biri olan Haiti hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Haiti Cumhuriyeti Amerika’da bulunan bir ülke olup Karayip denizinde yer alan bir ada ülkesidir.

Haiti, batı yarımkürede yer alan neredeyse en yoksul ülkedir. Nüfusun ortalama olarak % 60'ı yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olan Haiti ülkesi nüfusunun yaklaşık üçte ikisi tarım sektörü ile geçimini sağlamaktadır.

İşte, Haiti hakkında merak edilen tüm detaylar.

HAİTİ NEREDE?

Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da bulunan ve Karayip Denizi'nde yer almakta olan bir ada ülkesidir. Haiti, Küba'nın doğu kısmında yer alıyor olup Hispaniola adasında Dominik Cumhuriyeti ile birlikte bulunur. Hispaniola adasının batı kısımda yer almaktadır. Ayrıca Haiti yüzölçümü bakımından 27.750 km² olan bir ülkedir.

HAİTİ'NİN BAŞKENTİ

Haiti Cumhuriyeti’nin başkenti Port-au-Prince’ dir. Haiti Cumhuriyeti toplamda 3 farklı bölgeden oluşmaktadır. Haiti‘nin başkentinin de içerisinde bulunduğu ve de ülkenin en fazla kalabalık yeri olan Central Haiti’dir. Ayrıca ülkenin en iyi kumsallarının bulunduğu Northern Haiti ve değerli şehirlerini içerisinde bulunduran bir diğer bölge Southern Haiti’dir.

HAİTİ PARA BİRİMİ

Haiti Cumhuriyeti para birimi tüm ülke genelinde birimi Gourde’dir.

HAİTİ HAKKINDA

Haiti Ülkesinin Fransızca ve Haiti Kreolesi olmak üzere iki resmi dili bulunmaktadır. Haiti ülkesinin yaklaşık yüzde sekseni Hristiyanlık dininin Katolik mezhebine mensuptur. Geriye kalan yüzde yirmilik kesimi ise Müslümanlar, Yahudiler, Budistler oluşturmaktadır.

Haiti, tropik iklim koşullarının hakim olduğu ve genel olarak dağlık yüzeyler bulunan bir ülkedir. Bu ülke genelinde verimli topraklara sahiptir fakat işletilemeyen ya da dış yardıma bağımlı olan bir ülke olan Haiti, Amerika kıtasında bulunan neredeyse en yoksul ülke durumundadır.

Haiti Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki saat farkı yaklaşık olarak 7 saattir. Türkiye konumu Haiti konumundan 7 saat ileridedir. Yani Haiti’de saat 01:00 iken Türkiye’de saat 08:00’ dir.

Tropikal iklime sahip olan Haiti ülkesini ziyaret etmek için en ideal dönem Mayıs ve Temmuz ayları arasıdır. Haiti Ülkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istememektedir.