Hakan Ural: Ejderha görsem, gözümün ucuyla bakarım

Sunucusu olduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında sitem eden Hakan Ural, “Kendimi bir yaprak gibi bırakmışım. Ejderha görsem şaşırmam, gözümün ucuyla bakar, yaşarım” dedi.

Koronavirüsü hastanede gördüğü tedavi ile atlatan Hakan Ural, hayata dair düşüncelerini ilginç örneklerle anlattı.

“Neler Oluyor Hayatta” programında insanoğlunun son 15 yıldır felaketlerle korkutulduğunu dile getiren Ural, “Ejderha görsem şaşırmam” dedi.

“SU MU BİTECEK? NE YAPAYIM, TÜKÜRÜĞÜMÜ YUTARIM”

Konuşmasına “Gün gelecek suyu parayla içeceğiz derlerdi. Artık öyle, her şey para.” diyerek başlayan Ural, şöyle devam etti:

“Ben zaten kendimi bir yaprak gibi bırakmışım. Ejderha görsem şaşırmam, gözümün ucuyla bakar, yaşarım. Maya takvimi, hastalığın 2 milyon çeşidi, terörü, ekonomisi, savaşları, kıyametler, depremler, seller gördük. Bir yerde de bu yaşam bitecek. Su mu bitecek? Ne yapayım, tükürüğümü yutarım.

Hakan Ural: Artık ejderha görsem şaşırmam VİDEO

“FIRSAT BULDUKÇA BİR EĞLENELİM, GÜLELİM”

Her şeyi de kendime istemem. Herkes sebeplenecekse bana Allah versin. Son 15 yıldır, neden bu insanoğlu bu kadar korkutuluyor, anlamadım. Ne yapalım, nereye gidelim? Sanki 3-4 gezegen var da bizi bekliyor. Allah aşkına bir durun. Fırsat buldukça bir eğlenelim, gülelim.”