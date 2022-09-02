Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları..

Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? 1500 hakim ve savcı alımı başvuru şartları..

Hakim savcı alımı ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu.1500 hakim savcı alımı başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete'de yayınlandı.İşte merak edilenler..

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 1500 hakim savcı alımı gerçekleştirilecek.

İlanın yayınlamasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Adelet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı ve 150 idari yargı hakim adayı alınacağı duyuruldu.

Peki hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler..

Hakim ve Savcı alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada geç başvuru tarihi ise 18 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Başvuru koşulları

Hakim ve savcı alımı için başvuru şartları şu şekilde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir) Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Sınav ücreti ne kadar?

Adalet Bakanlığı sınav ücretleri hakkında şu ifadelere yer verdi. "Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL’dir."