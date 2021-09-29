Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 personel alım ilanı 2021: HSK işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sürekli işçi ve personel alımı ilanı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Peki 2021 HSK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

Hakimler ve Savcılar Kuruluna sürekli işçi ve personel alımına ilişkin ilan, 22 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

İlana göre, HSK Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilecek adayların alımında, KPSS puanı baz alınacak.

HSK bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 5 hizmetli kadrosuna personel alımı yapılacak.

Başvuruların başlamasına kısa bir süre kala başvuruda bulunmak isteyenler, HSK işçi alımına ilişkin detaylar hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları...

HSK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

HSK Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere "Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri kapsamında 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9'uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10'uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapılacak.

Adaylar uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonrası öğrenim durumuna göre seçilecek. İlana başvuracak adaylar, 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat edecek.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak

2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar)

3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak

4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak

9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

GEREKLİ BELGELER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir).

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Hizmetli başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.