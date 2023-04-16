Hakkari 200'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği yapıyor Farklı ülkelerden gelen göçmen kuşların çeşitliliği ile Yüksekova Nehil Sazlığı, kuş cenneti olarak anılıyor. Kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

AA

Türkiye, kuş göç yollarının üzerinde bulunuyor ve birbirinden farklı türler konaklıyor.

Kuşların Türkiye'deki önemli göç güzergahlarından Hakkari'deki Yüksekova Nehil Sazlığı 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Sazlık, İran ve Irak'a sınır bölgede yer alması ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle yılın belli dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuş türü sayısı 200'ü aştı

Havanın ısınması sonucu karların erimesiyle su seviyesi artan alanda tespit edilen kuş türü 200'ü aştı.

Sulak alanda ilkbaharla birlikte ak leylek, kızılbacak, kara çaylak, karabaş martı, kaşık gaga, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, çayır ve saz deliceleri, balıkçıllar ile telli turna gibi türler görülebiliyor.

Öte yandan çeşitlilik, kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

"Sazlıktaki yangınlar türlerimizi tehdit ediyor"

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde Dr. Öğr. Üyesi Erkan Azizoğlu uzun zamandır sazlıkta kuş gözlemi yaptıklarını söyledi.

Alanın göçmen kuşlar için önemli konaklama yerlerinde biri olduğuna işaret eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

2009'dan bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle yaptığımız çalışmalar sonucu kuş türü sayısı 200'ü geçmiş durumda. Bünyesinde barındırdığı habitat çeşitliliğinden dolayı birçok su kuşunu barındırıyor. Önemli türlerden turna her sene bu vakitlerde alanımızı tercih ediyor. Kaşık gaga, balıkçıl türlerimizin çoğu burada var. 2009'da 124 tür vardı. İzleme ve çalışmalarımıza bağlı olarak her sene tür sayısı artıyor. Sazlıktaki yangınlar türlerimizi tehdit ediyor. Koruma çalışmaları arttıkça popülasyon da artıyor.

"Buraya bir kuş cenneti diyebiliriz"

Azizoğlu, birçok kuş türünün Yüksekova'da üreme dönemini geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti: