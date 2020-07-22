Hakkari, göç eden leyleklerin sevilen durağı oldu

Hakkari, göç eden leyleklerin sevilen durağı oldu

Göç mevsiminde yola çıkan yüzlerce leyleğin duraklarından biri olan Yüksekova'da Nehir Sazlığı, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, her yıl göç eden yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Binlerce kuş türünü barındıran Nehir Sazlığı, renkli görüntüler veriyor.

BU YIL İLK KEZ BU KADAR ÇOKLAR

Göç yollarıyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehir Sazlığı’nda konaklarken, ovada tarım arazileri olan vatandaşlar ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüğünü ifade etti.

KUŞLAR KORUNMALI

Vatandaşlar, kuşların korunması için herkesin duyarlı olmasını istedi.

Kışa doğru leyleklerin büyük kısmı göç ederken, bazıları ise Yüksekova’da kalmaya devam ediyor.

















































