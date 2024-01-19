Kayak severlerin yeni rotası Hakkari: 1 günde 20 ilden 560 sporcuyu ağırladı Kar yağışlarının yoğun olduğu Yüksekova ilçesi, kar tatili severlerin gözdesi olurken, kayak sporlarına da ev sahipliği yaptı. Kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirten sporcular keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

AA

Hava sıcaklıklarının düşmesi kar yağışlarını beraberinde getirdi.

Yoğun kar yağışı özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni tamamen etkisi altına aldı.

Bölgede kar hakimiyeti altında olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, kar severlerin gözdesi oldu.

Kar sporlarına ev sahibi oldu

Son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlandığı bölge, kayak sporunun gelişmesiyle birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Kayak milli takımlarına en fazla sporcu gönderilen yerlerden biri olan Yüksekova'da, 18 yıllık aranın ardından geçen yıl Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

20 ilden 560 sporcu ağırlandı

İlçe, dün başlayan Kayaklı Koşu Eleme Yarışmaları için 20 ilden gelen 560 sporcuyu ağırladı.

Dereceye girmek için kristal kar örtüsü üzerindeki 2,5 kilometrelik pistte yarışan sporcular ile antrenör ve idareciler, ilçedeki otellerde doluluk oranını en yüksek seviyeye ulaştırdı.

Sporcu sayısı her yıl yükseliyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İlçe olarak güzel bir heyecan ve gurur yaşadıklarını belirten Çimşit, "Bugün sona erecek elemeler için çok sayıda sporcu ve misafiri ilçemizde ağırlıyoruz. Geçen yıl da kayaklı koşu eleme yarışlarını yaptık. Yine Yürekli köyünde Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmiştik. O yarışmaya da yaklaşık 400 sporcu katılmıştı. Her yıl ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarda daha yüksek sayıda sporcumuzu ağırlıyoruz. Yüksekova, kayakla bütünleşmiş, kayağın her branşını seven, yapan bir ilçe konumuna geldi. Aynı zamanda milli takımımıza da çok sayıda sporcu yetiştirdik." dedi.

"Kar kalitesi en iyi yer burası"

Tunceli'den gelen Elif Aşkın, şu an Türkiye genelinde en iyi kar örtüsünün Yüksekova'da olduğunu dile getirerek, "Gerek esnaf gerekse ilgili kurumlar organizasyon için çok iyi çalışmışlar. Hava çok güzel. Türkiye'nin her yerinden sporcular, hakemler, görevliler geldi. Yüksekova'da böyle bir organizasyonun yapılması bizim için mutluluk. Burası yatırımlar almaya devam edecek. Kar kalitesi en iyi yer burası. Kar olmazsa antrenman olmaz, verim olmaz. Milli takım seçimleri de burada yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi karşılandık"

Kastamonu'dan gelen Elanur Şepçi de ilçede ortamın çok güzel olduğunu bildirerek, "İnşallah güzel bir yarışma çıkarırız. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Pistimiz güzel, ortam güzel. Güzel bir yarış atmosferi var. Güzel bir ilçe. Çok iyi karşılandık. Her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Kar yapısı ve pist çok iyi"

Çankırı'dan gelen Meryem Duman ise ilçeye daha önce de geldiğini belirterek, "Kar kalitesi ve seviyesi gayet güzel. Kar yapısı olarak en iyisi diyebilirim. Pist çok iyi. İnsanlar çok iyi. Kayak için en uygun yer burası olabilir." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)