Hakkari terörle değil kış sporları ile anılıyor

İHA

Doğu illerinin karla kaplı zirveleri artık terörle değil kış sporları ile anılıyor.

Hakkari de o illerden biri.

Son yılların donanımlı bir konuma sahip Mergabütan Gençlik Kampı, bu sene de yine spor tutkunlarını ağırlamak için sezonun açılmasını bekliyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı illerinden spor tutkunlarını ağırlayan Mergabütan Gençlik Kampı, kapılarını bu sefer tam donanımlı oteliyle açmaya hazırlanıyor.

"BİNLERCE YILLIK TARİH VE TABİAT..."

Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımda, adrenalin ve spor tutkunu gençlerin yeni adresinin Hakkari olduğunu belirterek, “Binlerce yıllık tarih ile tabiatın eşsiz güzelliği Mergabütan Gençlik Kampı'nda buluşuyor. Doğa yürüyüşlerinden kayağa; macera dolu kamp günleri için geri sayım başladı.” ifadeleri kullanıldı.