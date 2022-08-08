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    Hakkari Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu

    Hakkari Yüksekova'da dağlar, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutunun içinde kaldı.
    • 08.08.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 20:49
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    Hakkari Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu

    3 gündür ilçede yaşanan yoğun sıcaklar ve aralıklı rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

    Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

    "Dağlar tamamen kaybolmuş"

    Murat Ural isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Günlerdir bunaltıcı bir sıcaklık var bölgede ve ardından başlayan aralıklı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutunun içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor, aynı şekilde olmuş. İnşallah kısa sürede bu biter. Zaten öğlen saatlerinde kimse çıkamıyor sıcaklardan dolayı" ifadelerini kullandı.

    Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu VİDEO

    Hakkari Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu #1

    Hakkari Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu #2


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