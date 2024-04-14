Hakkari Yüksekova'da güneşin etrafında oluşan hale heyecanlandırdı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin etrafında oluşan hale geniş kitlelerce merakla izlendi. İlçede vatandaşlar güneş halesini görüntüledi. Halenin nedenini ise fizik öğretmenliği yapan Ersin Tek anlattı.

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AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayanlar, gördükleri hava olayını izlemekten kendilerini alamadı.

Pazar günü "güneş halesi" veya "22 derecelik hale" olarak bilinen güneşin etrafında gökkuşağı renginde halka şeklinde oluşan optik bir fenomene tanık oldu.

Çevresindeki çemberle muhteşem bir görüntüye bürünen güneşe vatandaşlar bakmaktan kendilerini alamadı.

Bir saatlik sürenin ardından güneşin çevresindeki hale ise kendiliğinden dağıldı.

"2 derecelik hale, 22 hale veya 22 dairesel hale olarak biliniyor"

Yaşanan doğa olayı ile ilgili bilgi veren Fizik Öğretmeni Ersin Tek, şu bilgileri aktardı:

Bu büyüleyici optik fenomen, 22 derecelik hale, 22 hale veya 22 dairesel hale olarak bilinir. Sirrostratus bulutlarından inen milyonlarca buz kristalinin oluşturduğu bu hale, görülmeye değer bir manzaradır. 22 derece halenin özellikleri ise adını yaklaşık 22 derecelik açısal çapından alır. Bunu görselleştirmek için kolunuzu uzatın ve parmaklarınızı uzatın. Başparmağınız ile küçük parmağınız arasındaki kol uzunluğundaki açıklık kabaca 20 derecedir ve hale küçük parmağın ucunun biraz ötesine uzanır. Bu, halenin boyutu ve kapsadığı göksel alan hakkında bir fikir verir.

Güneş halesi nedir?

Hale, güneş veya ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir.

Bu optik fenomen güneş etrafında oluşursa güneş halesi, ay etrafında oluşursa ay halesi isimleriyle de bilinmektedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır.

"Halo clouds"

Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle "halo clouds" olarak da isimlendirilir.

Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur.

Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)