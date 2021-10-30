Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
591.551
-0.66%
BTXN Coin
26.60
5.47%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Hakkari Yüksekova'da iki mevsim bir arada

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ovada ise sonbahar yaşanıyor.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari Yüksekova'da iki mevsim bir arada

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

    YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde ise sonbahar havası yaşanıyor.

    "OVADA SONBAHAR YAŞANIYOR"

    2 mevsimin bir arada olduğunu belirten Perviz Geçirgen, “Bugün bu manzara karşısında hayran kaldım. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplıyken, ovada ise sonbahar yaşanıyor. Şu anda hafiften bir yağmur yağıyor. Yani müthiş bir şey” dedi.

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #1

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #2

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #3

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #4

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #5

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #6

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #7

    Hakkari Yüksekova da iki mevsim bir arada #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir