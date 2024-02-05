Hakkari'de Sibirya soğuğu etkisi: Buz sarkıtları 4 metreyi aştı Soğuk havanın etkisinde olan kentte kar kalınlığı 2 metreye yükselirken, çatılarda oluşan buz sarkıtları 4 metreye ulaştı.

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İHA

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yağış, vatandaşı zor durumda bıraktı.

Bu kentlerden biri de Hakkari oldu.

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yüksekova ilçesinde işyeri ve evlerin çatılarında 4 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı 2 metreye yükseldi

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise 1 metreyi geçmiş durumda.

Geceleri hava sıcaklığının eksinlerin altına düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Buz sarkıtları 4 metreyi geçti

Yaklaşık 4 metreyi aşan buz sarkıtları sokaktan geçenler için tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

"Vatandaşlar kaldırımlarda yürüdüklerinde dikkat etsinler"

Soğuk hava ilçeyi durma noktasına getirdiğini belirten Perviz Geçirgen, “Geçtiğimiz günlerde ilçede yoğun bir kar yağışı olmuştu. İlçe merkezi kara gömülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda. Son birkaç gündür soğuk havalar bayağı kendini gösterdi. Öğlen saatlerinde başlayan sıcak hava akşam saatlerinde ise soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları 4 metreyi geçmiş durumda. Özellikle vatandaşlar kaldırımlarda yürüdüklerinde dikkat etsinler. Yoksa birinin başına gelirse kötü olur.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)