Hakkari'de 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kendi imkanlarıyla kurduğu seranın girişine 'Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir’ yazısı asan duyarlı vatandaş, ürettiği meyve ve sebzeleri bölge halkına ücretsiz dağıtıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sera sahibi olan 66 yaşındaki Mecit Büyüksu, bölgede örnek bir vatandaş olarak anılıyor.

10 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu serada salatadan domatese, kabaktan fasulyeye birçok sebzeyi yetiştiriyor.

'Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir'

Mahsullerin büyümesinin ardından bölgede ihtiyaç sahibi olan aileleri belirleyerek ücretsiz şekilde dağıtıyor.

Duyarlı davranışıyla vatandaşlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir insan olan Büyüksu, aynı zamanda seranın girişine de 'Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir’ yazısı asarak büyük takdir topluyor.

"Allah rızası için herkese ücretsiz veriyoruz"

İmkanlar sağlanması halinde daha büyük seralar kuracağını ve daha güzel hizmetler vereceğini belirten Büyüksu, “Ben bu serayı 10 sene önce yaptım. Serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz. İnşallah bu davranış daha da büyür ve her yerde vatandaşlarımız bu gibi seralar yaparak ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtırlar.

Ben bu sebzeleri 10 yıldır herkese bedava dağıtıyorum. Bundan daha güzel bir sevap olacağını düşünmüyorum. Seram zaten beldemde, yani İran sınırında yer alıyor. Eğer devlet tarafından destek sağlanırsa daha büyük seralar kurar, en az 10 kişiye de iş imkanı sağlarım. Çünkü ben bu serayı kendi imkanlarımla kurdum. Bizim kış sert ve çetin geçtiği için sadece yaz ayları kullanabiliyoruz. Eğer kış seraları için imkanlar verilse beldeyi tarımla buluşturacağım.” dedi.

"Büyük bir örnek teşkil ediyor"

İHA'nın aktarımına göre; örnek davranışından dolayı Mecit Büyüksu’yu tebrik eden Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, “Mecit Büyüksu 10 yıldır kendi imkanlarıyla seracılık yapıyor. Elde ettiği salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi ürünleri durumu iyi olmayan herkese ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu kesinlikle büyük bir örnek teşkil ediyor.

Bölgemizin seracılık için çok elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekova’yı inşallah tüm yönüyle tarımla buluşturacağız. Üretimin olduğu her yerde yaşam olduğunu görüyoruz. Şu dönemde kimsenin almadığı sebzeyi, Esendere beldesinde Mecit Amcamızın serasında bedava alabilmek mutluluk vericidir.” diye konuştu.