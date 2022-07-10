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    Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar

    Aveğak Yaylası'nda yaşayan aileler kurbanlarını kesip birbirleriyle bayramlaştılar. Ardından yayla sakinleri, gündelik işlerine devam edip sağdıkları hayvanları yemledi ve bakımlarını yaptı.
    • 10.07.2022 - 11:50
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    Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar

    Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

    Hakkari'nin Durankaya beldesine bağlı Dağsu Mahallesi'nde de bayramlaşma merasimleri tamamlandı.

    2 bin 800 rakımda kurbanlarını kestiler

    Hayvanlarını çıkardıkları Karadağ eteklerindeki 2 bin 800 rakımlı Aveğak Yaylası'nda yaşayan ailelerin hepsi kurbanlıklarını kesti ve yaylada yaşayanlar etleri eşit parçalara bölerek köydeki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

    Birbirlerinin çadırlarını ziyaret edip bayramlaştılar

    Asırlık toplu bayramlaşma geleneğini burada da sürdüren yaklaşık 20 aile, birbirlerinin çadırlarını ziyaret ederek bayramlaştı ve ikramlardan yedi.

    Bayramlaşma tamamlanınca günlük işerine döndüler

    Bayramlaşmanın ardından günlük işlerine devam eden aileler, sağdıkları hayvanları yemledi, bakımlarını yaptı. Sağım sırasında annelerine yardımcı olan çocuklar da daha sonra oyunlar oynayarak eğlendi.

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #1

    AA'nın haberine göre; yayla sakinlerinden Resul Çiftçi, burada yaklaşık 2 bin koyunun olduğunu belirtti.

    "Beraber çadırları gezip bayramı kutladık"

    Mahalledeki yaklaşık 20 ailenin yaylaya gelerek 3 ay kaldığını anlatan Çiftçi, "Burada elde ettiğimiz sütten peynir ve tereyağı yapıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını müşterilere satıyoruz. Yaylada bayramı kutluyoruz. Beraber çadırları gezip bayramı kutladık. Her hane bir kurban kesti. Etleri ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Burası çok güzel bir yer. Yaylada bulunmaktan çok memnunum." diye konuştu.

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #2

    "Elde edilen peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyoruz"

    Adnan Üzüm ise bayramın yaylada güzel geçtiğini ve toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdüklerini dile getirerek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Her mevsimin kendisine göre zorluğu var. Hayvancılık da zor bir meslek. Şu an kadınlar koyunları sağıyor. Elde edilen peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyoruz." dedi.

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #3

    "Sabah kalkıp ev işlerini yapıyoruz, daha sonra koyunları sağıyoruz"

    Kadınlardan Zehra Çiftçi ise özel günler ve bayramda da hayvanların bakımını aksatmadıklarını belirterek "Aylarca koyun, keçi ve kuzuların peşindeyiz. Sabah kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Daha sonra koyunları sağıyoruz. Bugün de kurban kestik. Bayramı burada geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #4

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #5

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    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #24

    Hakkari de 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştılar #25

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