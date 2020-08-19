Hakkari'de 23 yıllık eşe vefa örneği

Hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Necati Düzen, yetkililere tedavi ve akülü araç çağrısı yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Necati Düzen (45), 13 yıldır yürüyemeyen eşi Münire Düzen'in tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadına yönelik şiddet olayları gündemden düşmezken, Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Necati Düzen, 23 yıllık evli olduğu Münire Düzen'e bir vefa örneği sergiliyor.

15 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Düzen, şeker hastalığı ve eklem romatizmaları nedeniyle 13 yıldır elleri ve ayaklarını kullanamayan eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Gecesini gündüzüne katarak, eşinin rutin bakımını yapıp, ihtiyaçlarını karşılayan Necati Düzen, eşi için verilen engelli aylığı ile geçimini sağlıyor. Düzen, çamaşır, bulaşık yıkayıp, yemek yapıyor.

Necati Düzen, sürünerek hareket eden, bu nedenle sünger bağlamasına rağmen dizleri ve bacakları zarar gören eşinin durumunun kendisini çok üzdüğünü belirterek yetkililerden araç talep etti.

TEDAVİ VE AKÜLÜ ARAÇ TALEP ETTİ

Düzen, "Eklem romatizmaları nedeniyle eşim ellerini kullanamıyor, yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıp, saçlarını tarıyorum. Evin ihtiyaçlarını gidermek ve onu mutlu edebilmek için de elimden gelini yapıyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Eşimin tedavi edilmesi ve akülü araçla dışarı çıkıp acı çekmeden gezmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." dedi.



