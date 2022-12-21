Hakkari'de 3 metreyi bulan kar ile mücadele

Hakkari'de 3 metreyi bulan kar ile mücadele

Şemdinli ilçesinde kar kalınlığı giderek artarken, ekipler kapanan yolları açmak için mücadele veriyor.

Yurt genelinde kara kış günleri yaşanıyor...

Ülkenin özellikle doğusundan kar haberleri gelirken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Yol açma çalışmaları sürüyor

Yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirterek, üs bölgelerinde ise son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirtti.