Hakkari'de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

Hakkari’de yaşayan Abdulselam Akdoğan, 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmedip, Mevlid-i Şerifi okudu.

Hakkari'de imam hatip olan Nuraş Akdoğan, 4 yaşındaki oğlu Abdulselam Akdoğan’ın Kur'an-ı Kerim’i hatmettiğini söyledi.

"GURUR DUYUYORUM"

Akdoğan, “8 yıldan beridir imam hatip olarak görev yapmaktayım. 7 yılım Hakkari’nin köylerinde hizmet vermekle geçti. 3 çoçuğum var ve Abdulselam benim büyük oğlumdur. Abdulselam 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumayı istedi. Biz de gece gündüz uğraştık, o da gayret etti. 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hatmetti. 2-3 ay sonra da Mevlid-i Şerifi okudu. Biz çocuklara ders verirken, kendisi de derse katılarak çocuklara örnek oluyor. Çocuğum bu şekilde yetiştiği için kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah herkese örnek olur diye düşünüyorum.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğini belirten Abduselam Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.