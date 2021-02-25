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    Hakkari'de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

    Hakkari’de yaşayan Abdulselam Akdoğan, 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmedip, Mevlid-i Şerifi okudu.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:58
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    Hakkari'de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

    Hakkari'de imam hatip olan Nuraş Akdoğan, 4 yaşındaki oğlu Abdulselam Akdoğan’ın Kur'an-ı Kerim’i hatmettiğini söyledi.

    "GURUR DUYUYORUM"

    Akdoğan, “8 yıldan beridir imam hatip olarak görev yapmaktayım. 7 yılım Hakkari’nin köylerinde hizmet vermekle geçti. 3 çoçuğum var ve Abdulselam benim büyük oğlumdur. Abdulselam 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumayı istedi. Biz de gece gündüz uğraştık, o da gayret etti. 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hatmetti. 2-3 ay sonra da Mevlid-i Şerifi okudu. Biz çocuklara ders verirken, kendisi de derse katılarak çocuklara örnek oluyor. Çocuğum bu şekilde yetiştiği için kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah herkese örnek olur diye düşünüyorum.” dedi.

    Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğini belirten Abduselam Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.

    Hakkari de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti #1

    Hakkari de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti #2

    Hakkari de 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti #3

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