Hakkari'de 40 bin TL'ye çalışacak çoban yok! Rota İran'a çevrildi Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde 40 bin TL’ye kadar çalışacak yerli çoban bulamayan köylüler, İran'dan çoban getirmek zorunda kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen çiftçiler, küçükbaş hayvanlarına bakmaya devam ediyor.

Çiftçiler, yaz boyunca hayvanlarını ilçenin en yüksek kesimlerinde bulunan yaylalarında bakarken, kış ayların ise tekrar köylerine getirerek ağıllarda beslemeye çalışıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki çiftçiler, zorlu kış sürecinde yerli çoban bulamadı.

Bunun üzerine bölgedeki köylüler, İran’ın Urmiye şehrinde 40 bin TL’ye çalışacak çoban getirdi.

İranlı Celal Kodreti, köyde çiftçilerin koyunlarına 4 aydır gece gündüz baktığını söyledi.

"Yerli çoban bulamayınca bana ulaştılar"

300 koyuna baktığını ifade eden Kodreti, burada kış sürecinin bitmesiyle yeniden ülkesine çocuklarının yanına döneceğini belirtti. 4 aydır burada çobanlık yaptığını belirten Celal Kodreti, “İran’da iş imkanı kısıtlı olduğu için Türkiye’yi tercih ediyoruz. Yüksekova, Urmiye’ye yakın ve akrabalık olduğu için bu taraf daha iyi oluyor.

Buradaki köy sakinleri yerli çoban bulamayınca gelip bize ulaştılar. Bize sunulan para, İran parasına göre çok iyi ve kabul ettik. 4 aydır bu köydeyim ve 300 koyuna bakıyorum. Bana çok iyi davranıyorlar ve benle ilgileniyorlar. Allah nasip ederse kışın bitmesiyle yeniden şehrime, çocuklarıma döneceğim.” dedi.

"Yerli çoban bulma konusu sıkıntılı"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de, 4 aydır zorlu bir süreçle Çukurca köyünde çobanlık yapan Celal Kodreti’yi ziyaret ederek yakından ilgilendi. Perviz Geçirgen, “Yüksekova 6 aylık bir kış süreci yaşıyor. Yaz aylarında çiftçilerimiz daha rahat olurken, kışın başlamasıyla zorlu günler yaşıyor. Özellikle yerli çoban bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çukurca köyünde bulunmayınca İran’dan getirdiler.

Sağ olsun arkadaşımız, gece gündüz demeden çalışıp hayvanlara bakıyor. Allah kendisinden razı olsun, o da ekmeğinin peşindedir. Biz kendisini ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)