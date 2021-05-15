Hakkari'de 40 yıl sonra çifte bayram

Hakkari'de yıllar sonra köylerine geri dönüp, üretime başlayan köylüler çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Hakkari’de Konak köyü Aydınlı Mezrası'ndan kent merkezine göç eden vatandaşlar, 40 yıl sonra köylerine geri döndüler.

Köylüler, topraklarında üretim yapabilmek için İl Özel idaresinden destek istedi.

Zorlu arazi koşullarında ekiplerin çalışması sonucu köye ulaşan yollar yapıldı ve kanallar ile köye su sağlandı.

Yıllar sonra kendi arazilerinde üretime başlayan köylüler, meyve ve sebze üretimine başladı.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"

Köylülerden Cihan Ağacanoğlu, yıllar sonra topraklarına döndükleri için çok mutlu olduklarını adeta çifte bayram yaşadıklarını söyleyerek "Akrabalarımız salgından dolayı gelemedi. Arazileri ekip, biçmek ve sulamak için geldik. 40 yıldır bir türlü buraya gelemedik. Hem içme hem de sulama suyumuz yoktu. İl Özel İdaresi yardımcı oldu. Yolu yaptılar, sulama suyunu getirdiler, içme suyunu da köyün yakınına kadar ulaştırdılar. Kısa bir mesafe kaldı, onu da tamamlayacağız. Evlerimizin hapsi yıkılmış. Yeni evler yapmayı düşünüyoruz." Diye konuştu.

Ağacanoğlu, ayrıca köylerinde 2 bin ceviz ağacının olduğunu söyledi.

"KÖYLÜLERİN ÇOĞU GELİYOR"

Diğer bir köylü Şeyhmuz Mavigöz, topraklarının çok verimli olduğunu söyleyerek "Allah razı olsun Sayın Valimiz yardımcı oldu. Bizim için iş makineleri gönderdiler. Sulama suyunu getirdik, tarlalarımızı ektik. Ben bu köyde doğdum. Buraya yerleşip üretim yapmayı düşünüyorum. Çok sevinçliyiz. Köylülerin çoğu geliyor. Biz de izin alarak köyümüze geldik. İleride ailemizi de getireceğiz." diye konuştu.