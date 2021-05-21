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    Hakkari'de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor

    Hakkari'de yaşayan Işık Ailesi, banyolarına gelen bir çift kumruya sahip çıktı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 12:11
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    Hakkari'de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Işık Ailesi'nin banyosuna, 15 gün önce bir çift kumru girdi. Kumruları bırakmayan aile, onları rahatsız etmemek için elinden geleni yapıyor.

    KUMRULARIN YUVASI

    Kumrular, lavabonun hemen yanında bulunan, çeşitli malzemelerin bırakıldığı 3 katlı metal rafın boş bölümüne dışarıdan taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yuva yaptı. Dişi kumru, yuvada kuluçkaya yattı.

    Hakkari'de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor ViDEO

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #1

    ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK BİR ARADA

    Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Aile, bir süre banyolarını alt kattaki kardeşinin evinde yaptı.

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #2

    "YUVAYI DÖNÜŞÜMLÜ KULLANIYORLAR"

    Nevzat Işık, artık banyoyu istedikleri gibi kullanabildiklerini, ev ortamına alışan kumruların rahatsız olmadığını belirtti. Işık, "Dişi ve erkek kumru, dönüşümlü yuvayı kullanıyorlar. Kuluçka dönemi olduğu için de dikkatli davranıyoruz. Ancak zamanla onlar bize, biz de onlara alıştık.

    İstediğimiz gibi lavaboda yüzümüzü yıkayıp, dişimizi fırçalayabiliyoruz. Kumrular bu durumdan rahatsız olmuyorlar. Aile olarak misafirlerimizi çok seviyoruz, gitmelerini de istemiyoruz." dedi.

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #3

    "AYNI BANYOYU KULLANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

    Yuvada 2 yumurtanın olduğunu anlatan 10 yaşındaki Evin Işık ise "Kumrularla aynı banyoyu kullandığımız için çok mutluyum. Yumurtadan çıkacak yavruları da merakla bekliyoruz. Kardeşlerimle birlikte onlara bakıp, beslemeye çalışıyoruz. Dokunduğumuzda da artık korkmuyorlar." diye konuştu.

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #4

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #5

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #6

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #7

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #8

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #9

    Hakkari de, 6 kişilik aile banyosunu kumrularla paylaşıyor #10

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