Yüksekova ilçesine bağlı Köycük mezrasında ikamet eden ve ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş isimli bebek, ekiplerin 4 saatlik mücadele sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışının etkisiyle köy ve yüksek kesim yolları tamamen kapandı.

Yolların kapanması sonucu, Yüksekova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezrasında yaşayan Kırmızıtaş Ailesi'nin 7 aylık bebeğinde yüksek ateş çıkmasıyla ekipler teyakkuza geçti.

İhbar sonrası İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri, 7 aylık Kırmızıtaş bebek için seferber oldu.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, karla mücadele ekiplerin 7 aylık Kırmızıtaş bebeğe ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 sağlık çalışanların mezraya ulaşmasını sağladı.

Hakkari'de 7 aylık bebek 4 saatte hastaneye yetiştirildi ViDEO



4 SAATTE YETİŞTİRİLDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 7 aylık bebeği, ana yola yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan evden kucaklarda taşıyarak ambulansa getirdi. Kırmızıtaş bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Zehra Kırmızıtaş, "Yüksek ateşi vardı, havale geçirecek diye çok korktuk. Allah ekiplerden çok razı olsun. Haber verilmesiyle tipiye rağmen köyümüze gelerek çocuğuma ulaştılar. Şimdi ilk müdahalesini yaptılar. Şimdi bebeğimi hastaneye götürüyorum." dedi.