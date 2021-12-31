Hakkari'de aç kalan kurt sürüsü şehre indi

Yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt sürüsü, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Hakkari Yüksekova merkezde sık sık görülmeye başlayan kurt sürüleri nedeniyle vatandaşlar korkmaya başladı.

KURTLAR YİYECEK AVINA ÇIKTI

Gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü.

Mehmet Korkmaz adlı vatandaş, karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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"EVİMİN BALKONUNA ÇIKTIĞIMDA KURT SÜRÜSÜ DIŞARIDA YİYECEK ARIYORDU"

Özellikle akşam saatlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Mehmet Korkmaz, "Sabah namazıydı. Evimin balkonuna çıktığımda kurt sürüsü dışarıda yiyecek arıyordu ve oradaki çöpleri karıştırıyordu. Allah'tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı, çünkü kurtlar kendilerine zarar verebilir." dedi.