Slehi Aşiret'inden Azad ve Eda Keskin'in düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı. Yaklaşık 10 bin misafir geldi.

Aşiret düğünleri şaşırtmaya devam ediyor...

Hakkari'de dünyaevine girmek isteye Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin eşsiz bir düğün töreni düzenledi.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı, Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi.

Düğün alanında izdiham oluştu

Misafirler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Gelinin getirilmesi sırasında yaşanan arbedede yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerden kaldırıldı.

Yağmura aldırış etmeden halay çekildi

Düğünde töreninde davetliler, yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Zaman zaman alanda halay çekmesine dar gelmesi üzerine yüzlerce davetli ise oturarak halayları izledi.

Hakkari’de aşiret düğününe 10 bin kişi katıldı VİDEO



Gelin altınları taşıyamadı

Yörenin gelenek ve göreneklerinin en güzel şekilde yansıtıldığı düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye edildi. Gelinin altın ağırlığını taşıyamaması ve zor anlar yaşaması üzerine gelin yüzünü eşarp ile kapattı.

"Babamın emaneti kardeşim için herkes üzerine düşen görevi yaptı"

Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin, "Yakın ilgiden dolayı Allah herkesten razı olsun. Yağmurlu havada 10 binin üzerinde davetli düğünümüze iştirak etti. Rahmetli babamın emaneti kardeşim için herkes üzerine düşen görevi yaptı. Hakkari ve çevre illerden aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içi ve yurt dışından davetli düğünümüze katıldı. Düğünler birlik ve beraberliğin göstergesidir. Çünkü düğünlerde insanlar birbirlerini sever sayar. Hakkari’nin iki güzel geleneği var; düğünler ve taziyelerdir. Bize bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ederiz." dedi.

"Bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz"

İHA'nın haberine göre, aşiret lideri Fatih Keskin’in Avukat kardeşi Azad Keskin ise "Hakkari’nin il ve ilçeleri yurt içi ve yurt dışında düğünümüze iştirak ederek bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz." dedi.