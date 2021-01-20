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    Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı

    Irak sınırındaki Pirinçeken köyünde kış uykusundan uyanan ayı ve yavrularını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 10:52
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    Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı

    Hakkari'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde, kış uykusundan uyanan ayılar görüldü.

    Köyde yaşayan bozayıların kış uykusundan uyanmaları kameralara yansıdı.

    AÇ OLDUKLARI İÇİN UYANDIKLARI SÖYLENDİ

    Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını belirtti.

    Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı VİDEO


    Hakkari de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı #1

    Hakkari de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı #2

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