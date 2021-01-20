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- Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı
Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı
Irak sınırındaki Pirinçeken köyünde kış uykusundan uyanan ayı ve yavrularını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- İHA
- 20.01.2021 - 10:37
- Güncelleme : 20.01.2021 - 10:52
Hakkari'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde, kış uykusundan uyanan ayılar görüldü.
Köyde yaşayan bozayıların kış uykusundan uyanmaları kameralara yansıdı.
AÇ OLDUKLARI İÇİN UYANDIKLARI SÖYLENDİ
Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını belirtti.
Hakkari'de ayı ve yavruları, kış uykusundan uyandı VİDEO