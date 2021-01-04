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    Hakkari'de başı tenekeye sıkışan yavru ayı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yiyecek ararken başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:26
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    Hakkari'de başı tenekeye sıkışan yavru ayı

    Hakkari Şemdinli'de askeri üs bölgesinin yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı fark etti.

    Ekipler, acıyla çevrede dolanan ve kutudan kurtulmaya çalışan ayı için karla mücadele çalışmasına ara verdi.

    TENEKE ÇIKARILDI

    Yavru ayı, karla mücadele ekiplerinin uğraşları sonucu teneke kutudan kurtuldu. Yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu.

    Hakkari'de başı tenekeye sıkışan yavru ayı ViDEO

    Hakkari de başı tenekeye sıkışan yavru ayı #1

    Hakkari de başı tenekeye sıkışan yavru ayı #2

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