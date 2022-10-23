Arazide otlarken bataklığa saplanan ineği köylüler çıkaramadı, olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hakkari Yüksekova ilçesinin Altınoluk mevkilerinde yağan yağmurlardan kaynaklı arazinin bulunduğu bölgede toprak yumuşadı ve bataklığa dönüştü.

Metin Çakmak isimli vatandaşa ait olan inek, bulunduğu bölgedeki arazide gezerken, bataklığa saplanarak mahsur kaldı.

Vatandaşlar ineği saplandığı yerden çıkaramadı

İneğin bataklığa saplanması sonucu olduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaşlar, tüm müdahalelere rağmen başaramadı.

Olaya Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titizlikle çalışmaları sonucu inek saplandığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Hakkari'de bataklığa inek saplandı ViDEO





