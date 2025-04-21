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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, çoban bulamıyor.

İnanlı ve yakın çevre köylerinde hayvancılıkla uğraşanlar, çoban bulamadıkları için hayvanlarını otlatmak ve meralara çıkartmakta zorluk yaşıyor.

Yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde 6 ay süreyle aylık 70 bin liraya kadar maaş teklif etmelerine rağmen çoban bulamayan köylüler, merada hayvanlarını otlatmak için kendi aralarında bir çözüm üretti.

HAYVANLARI DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK OTLATIYORLAR

Havyan sahipleri, kendi aralarında sıra sistemi oluşturarak sürüyü otlatmaya başladı.

İnanlı köyünde küçükbaş hayvanları merada otlatan Serkan Arpat, geçen yıl yerli çoban bulunamayınca komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.

"70 BİN TL MAAŞA RAĞMEN ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Arpat, "Geçen yıl çobanlara aylık 30 ile 35 bin TL ücret veriyorduk. Bu yıl yerli çobanlara 70 bin teklif ediyoruz. Buna rağmen hala yerli çoban bulamıyoruz.

Yerli çoban koyunlara daha iyi bakıyor. Dışarıdan getirdiğimiz çobanlar, bölgeyi bilmedikleri için sıkıntı yaşıyoruz.

SIRA SİSTEMİNE GEÇTİLER

Havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarımızı köye yakın meralarda otlatıyoruz. Çoban bulamayınca şimdilik kendi aramızda sıra sistemi yaparak hayvanlarımızı merada otlatıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra küçükbaş hayvanlarımızı yaylaya çıkaracağız." dedi.

"İRAN'DAN ÇOBAN GETİRECEĞİZ"

Köylülerden Yusuf Arpat ise yerli çoban bulunamaması halinde İran'dan çoban getireceklerini belirtti.

Faruk Atlı da ilçenin birçok köyünde çoban sıkıntısı yaşandığını, yerli çobanlara 70 bin TL'ye kadar ücret vermeyi düşündüklerini söyledi.