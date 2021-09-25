Hakkari'de bir aşiret daha düğünlerde abartılı harcamaları kaldırdı

Hakkari'de binlerce mensubu olan Pinyanişi Aşireti, düğünlerdeki takı ve başlık parasına limit getirirken, birçok abartılı masrafın da kaldırılması konusunda anlaştı.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde, aşiretlerin yaptığı abartılı düğünler nedeniyle gençler evlenmekte zorluk çekiyor.

Hakkari’de düğün maliyetlerini azaltmaya yönelik aşiretler, birer birer daha makul kararları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

PİNYANİŞİ AŞİRETİ DE GENÇLERİN EVLİLİKLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Daha önce Şemdinli’deki Herki Aşireti ile Yüksekova ilçesindeki Oremar Aşiret liderlerinin "evlenme esas ve usullerine" yönelik aldığı kararların bir benzeri bu defa Pinyanişi Aşireti mensuplarınca alındı.

Akçalı Camisi’nde bir araya gelen aşiretin ileri gelenleri, evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için çalışma yaptı.

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EVLENMEKTE ZORLANANLARIN MASRAFI AZALACAK

Hakkari Objektif Haber'de yer alan bilgiye göre; eskiden nişan için çeşitli masrafların gelenek halinde geldiği ve bu yüzden çiftlerin evlenmekte zorlandığını belirleyen aşiretin ileri gelenleri, bundan sonra gençlerin daha masrafsız düğün yapabilecekleri hususunda karar kıldı.

MUHTARLAR VE KANAAT ÖNDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Kent merkezine bağlı Işıklar, Doğanyurt, Demirtaş, Akçalı, Bağışlı, Sarıtaş ve Boybeyi köyleri ile bu köylere bağlı 20 mezranın muhtarları ve kanaat önderleri Akçalı köyünde bir araya gelerek aldıkları ortak karara ilişkin basın açıklaması düzenlediler.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Akçalı-Bağışlı Mıntıkasındaki Pinyanişi Aşireti mensupları adına alınan karar köy camisinde Kanaat Önderi Ekrem Demir tarafından duyuruldu.

"FAKİRLERİMİZ, ZENGİNLERİN İMKANLARINA SAHİP DEĞİL"

Düğünler ile ilgili ortak karar almak için bir araya geldiklerini belirten Demir, "Bölgemizde fakirler var, zenginler var. Bazılarımız zenginlerin sahip olduğu imkanlara sahip değildir. Biz eski örf ve adetlerimize göre düğünlerimizi yapmak istiyoruz. O yüzden bu toplantıyı yaptık. Her köyden, her mezradan kanaat önderlerimiz muhtarlarımız var. Bir dizi karar aldık. Bu kararları onayınıza sunacağız" dedi.

DÜĞÜNLER BİR GÜN, TAKILAR DÜŞÜYOR

Yapılan oylamada düğünler ile ilgili şu kararlar alındı:

*Geline 7 büyük altın

*Adet bilezik

*Celine kemer ve 3 yüzük

*Süt parası hiç bir suretle verilmeyecek

*Gelinlik tipi yörenin kıyafetlerine uygun olacak



*Gelin kuaföre götürülmeyecek

*Düğünler bir gün olacak

*Nişan aile arasında yapılacak

*Damat yemeği köylü tarafın dan verilecek

*Düğünlerde erkek kadın ayrı olacak

*Damat hiç bir suretle gelini almaya gitmeyecek.

Kararlar oylandıktan sonra aşiret mensuplarına taziye evinde yemek ikramı yapıldı.

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