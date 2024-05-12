İHA
İlginç olay Hakkari'de yaşandı.
Yüksekova ilçesinde pancar toplamak için İran sınırındaki dağlara çıkan Nejdet Onsalan, çıngıraklı yılanla karşılaştı.
Yılanın büyüklüğü karşısında şaşıran Onsalan, o anları saniye saniye kayıt altına aldı.
"Bir süre sonra ortadan kayboldu"
Yılanın ürkütücü hali karşısında şaşırdığını belirten Nejdet Onsalan, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Hafta sonunda vaktimi değerlendirmek için pancara gittim. Arkadaşla beraber İran sınırında yer alan bölgede pancar topladık. Yürüdüğüm sırada çıngıraklı yılan karşıma çıktı. İlk olarak çok şaşırdım ama o anları da kaçırmamak için cep telefonumla kaydettim. Bir süre sonra yılan ortadan kayboldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış