İHA

İlginç olay Hakkari'de yaşandı.

Yüksekova ilçesinde pancar toplamak için İran sınırındaki dağlara çıkan Nejdet Onsalan, çıngıraklı yılanla karşılaştı.

Yılanın büyüklüğü karşısında şaşıran Onsalan, o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

"Bir süre sonra ortadan kayboldu"

Yılanın ürkütücü hali karşısında şaşırdığını belirten Nejdet Onsalan, şunları söyledi:

Hafta sonunda vaktimi değerlendirmek için pancara gittim. Arkadaşla beraber İran sınırında yer alan bölgede pancar topladık. Yürüdüğüm sırada çıngıraklı yılan karşıma çıktı. İlk olarak çok şaşırdım ama o anları da kaçırmamak için cep telefonumla kaydettim. Bir süre sonra yılan ortadan kayboldu.