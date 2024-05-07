Hakkari'de bitmeyen kış! Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi buldu Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi’nde mayıs ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Yurdun büyük bir kısmı sıcak günleri yaşarken, bir kısmı hala soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, olumsuz hava şartlarının etkisi altında.

Özellikle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mayıs ayında karlı yollar dikkat çekiyor

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Yüksek kesimler kar altında

Öte yandan yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)