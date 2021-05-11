Hakkari'de mahallelerde ve çarşılarda görülen çekirge sürüleri görenleri tedirgin etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte dün itibariyle Hakkari'nin çarşı merkezi ve mahallelerinde görülen çekirge sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

GECELİ GÜNDÜZLÜ İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Belediyeye yapılan ihbarlar sonucu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çarşı merkezi ile park ve bahçeler başta olmak üzere 15 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye yetkilileri, çekirge istilası bitene kadar geceli gündüzlü ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Hakkari’de çekirge istilası VİDEO

