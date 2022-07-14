Hakkari'de Cilo Dağı'nda doğa yürüşü yapıldı

Terörden arındırılan Cilo Dağı'nda Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan Hakkari, yıllardır terörün gölgesinde kalan doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor.

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Saklı güzellikler tanıtılmaya devam ediyor

Dernek üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Cilo Dağı'nın tadını çıkardılar

Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 35 kişilik grubun bu haftaki rotası, 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin yüksek dağı olan Cilo’yu karış karış gezerek kanyon ve zirvenin keyfini çıkardılar.

Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü yaparak 2 günlük kamp kuran dağcılar, daha sonra merkeze döndüler.





"Bölgeyi tanıtmaya devam edeceğiz"

Yüksekova’nın doğasını tanıtmak için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da gezilerimize, doğa yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede güzellikleri görmek için doğa yürüyüşüne başladık. Bölgede bulunan şelale ve gölleri gezdik. Çok sayıda dışarıdan gelen misafirlerimizde var. Hakkari ve Yüksekova doğasını tanıtmak amacıyla buraya getirdik. Asıl amacımız, her doğa yürüyüşümüzde doğanın korumasına dikkat çekmek için elimizde gelen her çabayı gösteriyoruz. Doğa yürüyüşlerimiz hız kesmeden devam edecek." dedi.





"Herkesi bekliyoruz"

İHA'ya konuşan dernek üyesi Ahmet Güdal ise, dışarıdan gelen tüm misafirlere yardımcı olduklarını belirterek, "Bu hafta dışarıdan çok sayıda doğaseverler geldi. Dernek olarak onlara rehberlik ederek bölgeyi tanıtmaya çalıştık. Toplam 35 kişilik ekiple burada kamp ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Manisa, İzmir, Şırnak ve Eskişehir’den gelen misafirlerimiz var. Bunlara en güzel şekilde bölgeyi gezdirip tanıttık. Bundan sonra da aynı heyecanla gelen tüm doğaseverlere ev sahipliği yapacağız. Gezdiğimiz bölgede şelale, göller ve buzullar yer alıyor." ifadelerini kullandı.



