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    Hakkari'de çocukların kardan doğum günü pastası

    Arkadaşlarına sürpriz hazırlayan Hakkarili çocukların kutlaması görüntülendi.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 10:39
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    Hakkari'de çocukların kardan doğum günü pastası

    Hakkari'de bir araya gelen çocuklar, arkadaşları için kardan doğum günü pastası hazırlayarak sürpriz yaptı.

    Yeni Mahalle'de çocuklar, 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem’in doğum günü nedeniyle kardan 3 katlı doğum günü pastası hazırladı.

    HAKKARİLİ ÇOCUKLARDAN ARKADAŞLARINA SÜRPRİZ

    Arkadaşları Hüseyin’i dışarı davet eden çocuklar, hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Hüseyin" dedi.

    Mutluluğu gözlerinden okunan İrdem, büyük uğraşlar sonucu kendisine doğum günü sürprizi yapan arkadaşlarına teşekkür etti.

    Hakkari'de çocukların kardan doğum günü pastası ViDEO


    Hakkari de çocukların kardan doğum günü pastası #1

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