En küçüğü 23, en büyüğü 34 yaşında olan bedensel ve zihinsel engelli 4 çocuğuna özenle bakan baba Mikail Erekli, hayatını çocuklarına adadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan, Naciye ve Mikail Erekli çifti, yatalak halde olan bedensel engelli 4 çocuğuna yaşamını adadı.

Çift, doğuştan engelli olarak dünyaya gelen çocukları Fatma (23), Şiyar (28), Feyruz (30) ve Hasan Erekli'ye (34), evlerinde özenle bakıyor.

Çocukların sakal tıraşından banyolarına kadar bakımını yapan baba Erekli, yemeklerini de kendi elleriyle yediriyor.

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Baba Erekli, yaşamını çocuklarına adadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Engelli çocuklarından dolayı evinden çıkamadığını anlatan Erekli, "Yatalak halde oldukları için kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Özellikle geceleri sürekli uyanık kalmak zorunda kalıyorum. Çocuklarımdan dolayı yakınlarımızın düğün taziyelerine bile katılamıyoruz. Hayatımızı çocuklarımıza adadık. Onları çok seviyorum" dedi.

Hakkari'de engelli 4 çocuğuna gözü gibi bakıyor

"ÇOCUKLARIM İÇİN SERA YAPTIM"

Çocuklarımın sağlığı için evinin önünde bir sera yaptığını anlatan baba, "Serada her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burada doğal olarak yetişen sebze ve meyveleri çocuklarıma kendi ellerimle yediriyorum." dedi.