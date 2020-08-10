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    Hakkari'de fasulye tanesi yutan Heval'in yaşam mücadelesi

    Heval Temeş, nefes borusuna kaçan fasulye taneleri yüzünden 2 aydır cihaza bağlı yaşıyor.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 08:45
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    Hakkari'de fasulye tanesi yutan Heval'in yaşam mücadelesi

    Hakkari'de 2.5 yaşındaki Heval Temeş, hayata tutunmaya çalışıyor.

    Sümbül Mahallesi'nde yaşayan İsa ve Şadiye çiftinin çocukları Heval, 18 Haziran'da evlerinin mutfağında eline aldığı fasulye tanelerini ağzına attı.

    Minik Heval'in öksürüp nefes alamaması üzerine ailesi, çocuklarını Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Heval, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

    2 AYDIR CİHAZA BAĞLI YAŞIYOR

    Hastanede fasulye taneleri çıkartılan Heval Temeş, daha sonra çocuk yoğun bakım servisine alındı.

    2 aydır cihaza bağlı yaşam mücadelesi veren minik Heval'in beynine oksijen gitmediği için konuşamayacağı ve ömür boyu yatağa mahkum kalacağı belirtiliyor.

    Hakkari de fasulye tanesi yutan Heval in yaşam mücadelesi #1

    "ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞLI KALACAK"

    Anne Şahide Temeş, "Evdeyken 18 Haziran günü çocuğumun nefes borusuna fasulye kaçtı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Doktorlar, bize 'Çocuğunuz ömür boyu yatalak kalacak' dediler. Çocuğumun eski sağlığına kavuşması için iyi bir tedavi gerekiyor. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz.

    Çocuğumun nefes borusundaki kuru fasulye taneleri çıkarıldı. Allah razı olsun buradaki doktorlar çok ilgileniyorlar. Çocuğum iyi olsun diye çabalıyorum, ama benim çabam de yetmiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Beynine oksijen gitmediği için konuşamıyor. Mama veriyorum, bazen kusuyor, bazen yiyemiyor. Büyük ve küçük abdestini yapamıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Elim bağlı bir şekilde bekliyorum." dedi.

    Hakkari de fasulye tanesi yutan Heval in yaşam mücadelesi #2

    Hakkari de fasulye tanesi yutan Heval in yaşam mücadelesi #3

    Hakkari de fasulye tanesi yutan Heval in yaşam mücadelesi #4

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