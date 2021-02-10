Hakkari'de hayvanları için karlı dağlardan kızakla ot getiriyorlar

Yazları yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları kışın kızaklarla aşağı indiren çiftçiler, dağdan getirdikleri otlarla hayvanlarını besliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayanlar, yaklaşık 2 bin rakımlı tepelerde yazın biçip, istifledikleri otları köye indirmek için kış aylarını beklemek zorunda kalıyor.

Sabah saatlerinde karla örtülü bölgeye doğru yola çıkan besiciler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından biriktirdikleri otlara ulaşıyor.

Çiftçiler, kızaklara ve brandalara yükledikleri otları, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırıp, hayvanlarına yediriyor.

OTLARI İNDİRMEK İÇİN KIŞI BEKLİYORLAR

Otluk alanlarının az olması nedeniyle hayvanlarının yem ihtiyacını temin etmek için dağların yüksek kesimlerinde ot biçtiklerini anlatan Nizamettin Atılgan, bu otları indirmek için de kış aylarını beklediklerini söyledi.

KARIN SERT OLDUĞU ZAMANDA KIZAKLA İNDİRİYORLAR

Bu yöntemin daha kolay olduğunu belirten Atılgan, "Yaz aylarında dağlarda biçtiğimiz otları balyalar şeklinde belli noktalarda biriktiriyoruz. Karın en sert olduğu zamanlarda da zorlu bir yolculuk yaparak biriktirdiğimiz otları, kızak veya brandalara yükleyip, kaydırma yöntemiyle köye ulaştırıyoruz." dedi.

































