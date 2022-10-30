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    Hakkari'de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı

    Cami kubbesi hizasında beliren hilal, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kent sakinleri o anların fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirdi.
    • 30.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 09:34
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    Hakkari'de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin batıp havanın kararmasıyla beraber,  gökyüzünde akşam saatlerinde kızıl ve beyaz renkte büyük bir şekilde doğan hilalin görüntüsü görenleri mest etti.

    Ay'ın camiyle beraber oluşturduğu ambiyans ve mistik görüntünün güzelliğini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.

    "Allah’ın güzel eserleridir"

    İHA'nın haberine göre, Yüksekova'da hilali seyretmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten vatandaşlardan biri;

    "İki gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü çıkıyor. İlk kez bu kadar net görme fırsatını buldum. Muazzam görüntüsü ile şu an caminin kubbesiyle birleşmiş olmasını hayranlıkla izledim.

    Biz de arkadaşlar olarak dışarıda doyasıya seyretme fırsatını bulduk. Bu güzel anları oldukça takip edip fotoğraflarını çekmek gerekir. Her zaman fırsat olmuyor. Bunlar da Allah’ın güzel eserleridir." şeklinde konuştu.

    Hakkari de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı #1

    Hakkari de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı #2

    Hakkari de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı #3

    Hakkari de hilal şeklindeki Ay, vatandaşları hayran bıraktı #4


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