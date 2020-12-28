- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi
Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi
Karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi elleriyle beslerken, hayvanı ısıtmak için ellerinden geleni yaptı.
- AA
- 28.12.2020 - 07:46
- Güncelleme : 28.12.2020 - 07:59
Hakkari’nin Durankaya beldesi yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada yiyecek bulamayan ve kayalık bölgede bitkin düşen tilkiyi gördü.
ISITMAYA ÇALIŞTILAR
Hayvanı ısıtmaya çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, yanlarında götürdükleri yiyecekleri yedirdi.
YUVASINA DÖNDÜ
Ekipten bir kişinin elleriyle beslediği tilki, daha sonra uzaklaşarak yuvasına döndü.