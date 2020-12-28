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    Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi

    Karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi elleriyle beslerken, hayvanı ısıtmak için ellerinden geleni yaptı.
    • AA
    • 28.12.2020 - 07:46
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 07:59
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    Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi

    Hakkari’nin Durankaya beldesi yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada yiyecek bulamayan ve kayalık bölgede bitkin düşen tilkiyi gördü.

    ISITMAYA ÇALIŞTILAR

    Hayvanı ısıtmaya çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, yanlarında götürdükleri yiyecekleri yedirdi.

    YUVASINA DÖNDÜ

    Ekipten bir kişinin elleriyle beslediği tilki, daha sonra uzaklaşarak yuvasına döndü.

    Hakkari de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi #1

    Hakkari de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi #2

    Hakkari de İl Özel İdaresi ekipleri tilkiyi besledi #3

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