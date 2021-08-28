Hakkari'de imam, evlilik ve düğünlerdeki israfa karşı uyardı: Gençlerimiz evlenmiyor

Hakkari'de cuma namazından önce vaaz veren imam, evlilik ve düğünlerde israf nedeniyle gençlerin evlenmekte zorlandığına dikkat çekerek, kanaat önderlerine çağrı yaptı.

Türkiye'de evlilik ve düğünler, her yöreye göre değişse de evlenenlerin sıkıntısı değişmiyor: Aşırı ve gereksiz harcamalar.

Hakkari'de de evlilik ve düğünlerde "gelenek" niyetine evlenecek çiftlerin gereğinden fazla harcamalarla karşı karşıya bırakılması, gençleri evlilikten soğutuyor.

VAİZDEN HAKKARİLİ KANAAT ÖNDERLERİNE ÇAĞRI

Belediye Camisi’nde Cuma namazı öncesi vaaz veren Vaiz Yılmaz Ünal, eş seçiminde kriterlere dikkat çekti.

Hakkari’nin yarası olan düğünlere çekidüzen vermek için kanaat önderlerine seslenen Vaiz Yılmaz, şu çağrıda bulundu:

"İSRAFA NEDEN OLAN GELENEKLERDEN VAZGEÇELİM"

"Hepimizi bu konuda üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çağırıyorum ve bu kürsüden birkaç maddeyi paylaşmak istiyorum. Düğünler bir gün olsun, hatta saatleri belli olsun. Davetli çemberini geniş tutmayalım, hatta herkes kendi köylüsünü davet etsin. İsrafa sebep olan bazı geleneklerden vazgeçelim. Takılar altın şeklinde olmasın ve ilanı yapılmasın. Kuaföre gidilmesin. Gelinlik olursa dinimize ve örf adetlerimize uygun olandan seçilsin. Damada düğün hediyesi olarak verilen zarflar açıktan okunmasın. Geline takılan altınlar 7 adeti geçmesin, isteyenler düğün dışında alsınlar."

"LÜZUMSUZ VE AŞIRI ABARTI NEDENİYLE GENÇLER EVLENMİYOR"

"İl dışındaki gelin alımlarında sadece akrabalar gitsin ve fazla kalabalık gidilmesin. Ses cihazları kullananlar sesi sadece düğün alanında duyulacağı kadar açsınlar. Dinimize ve geleneğimize uygun bir şekilde oyunlar oynasınlar. Bakın lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor."