Yüksekova ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye kışa girdi...

Özellikle Doğu'da hava şartları tamamen kış şartlarına teslim oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde haftalardır süren soğuk hava, iki gündür yerini kar yağışına bıraktı.

Şehir beyaza büründü

Cilo Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar miktarı 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari’de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.

Hakkari'de kar etkili oldu ViDEO





