Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreye yükseldi Yoğun kar yağışı altında olan bölgede kar kalınlığı 7 metreye ulaşırken yollar kapandı, vatandaşlar zor durumda kaldı. Ekipler karla kaplı yolları açmak için çalışmalara başladı.

AA

Hava sıcaklarının düşmesi olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Özelikle Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Bu bölgelerden biri de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi oldu.

Kar kalınlığı 7 metreye ulaştı

İlçede kar kalınlığı 7 metreye kadar yükseldi.

Ekipler yükselen karı temizlemek için mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler yolları açmaya devam ediyor

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını açmak için mesai harcıyor.

7 metreye ulaşan kar kalınlığı iş makinalarının boyunu aşmış durumda.

285 köy ve mezra yolu açıldı

Hafta başından beri yoğun kar yağışının etkisi altından olan bölgede şimdiye kadar 285 köy ve mezra yolunu açtı.

Ekipler kapalı olan 11 mezra yolu ve iki köyde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)