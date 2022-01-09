Hakkari'de kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin doğusunu etkisi altına aldı.

Bölgede birçok kırsal yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelerin yolunu açmak için ekipler karla mücadele ediyor.

KAR KALINLIĞI ARAÇLARIN BOYUNU AŞTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti.

Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor.





AÇILAN YOLLAR TÜNELLERİ ANDIRIYOR

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.



