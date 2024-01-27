Hakkari'de kar temizliği sırasında eğlenceli anlar: Güney Koreli turistler şarkı söyledi Yoğun karın etkili olduğu bölgede kapanan yolları temizlemek için harekete geçen ekibe turistlerin mini konseri eşlik etti. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasıyla kaydedilirken şarkı söyleyen turistler büyük ilgi gördü.

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İHA

Yurt genelinde kara kış etkisini göstermeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışının hakim olduğu kentlerden biri de Hakkari.

Son verilere göre kentte kar kalınlığı 214 santimetreye kadar ulaştı.

Bir yandan devam eden yağış bir yandan kapanan yollar vatandaşı zor durumda bıraktı.

Temizlik çalışmalarında eğlenceli anlar

Hal böyle olunca ekipler harekete geçerek yol temizleme çalışmalarına başladı.

Çalışma sırasında eğlenceli görüntülerse görenlerin yüzünü gülümsetti.

Turistler ekiplere şarkı söyledi

Yüksekova ilçesine gelen Güney Koreli turistler, kar çalışması öncesi ekiplere yöresel şarkılarını seslendirdi.

Güney Koreli turistlerin ekipler için mini bir konser verdiği anlar yoğun ilgiyle karşılandı.

Ekipler stres attı

Ekipler, yoğun iş temposunun ve yorgunluğunun verdiği stresini bu konserle tamamen unuttuklarını ifade ederek, Güney Koreli turistlere mini konserlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)