Soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.
Bu illerden biri de Hakkari oldu.
Kar kalınlığı 163 santimetreye ulaştı
Kentte kar kalınlığı 163 santimetreye ulaşırken, vatandaşlar zor durumlarla karşı karşı kaldı.
Araç kara saplandı
Yüksekova ilçesinden gelerek Mergabütan Kayak Merkezi'ne gitmek isterken, fırtınanın yola sürüklediği kara saplanan araç ve içerisindeki 2 kişi mahsur kaldı.
Durumun Hakkari İl Özel İdaresi'ne bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan sürücü ve beraberindeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, uzun süren uğraşları sonucunda kara saplanan aracı, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak mahsur kalan iki kişiyi de kurtardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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