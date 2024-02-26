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Hakkari'de kar yağışı etkili oldu: Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Hakkari'de kar yağışı etkili oldu: Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, kayak merkezine gitmek isteyen bir sürücü ve aracı kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalarının sonucunda 2 kişiyi kurtarırken, kara saplanan aracı çıkardı.