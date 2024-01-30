Hakkari'de karla mücadele... 8 metrelik kar tüneli Yüksekova'da çığ düşesi sonucu kapanan yolda yürütülen çalışmalar sonucunda 8 metreyi aşan kar tünelleri açıldı.

İHA

Türkiye'nin doğusu kara teslim

Hakkari'de de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda, yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

8 metrelik kar tüneli

8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Açılan yollarda 8 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakırken, ekipler ise kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamını açabildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)