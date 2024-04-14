Hakkari'de meralar, otlayan sürülerle hareketlendi

AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürüler, yeşillenen meralarda otluyor.

Baharın gelişiyle birlikte besiciler, zorlu kış şartlarının ardından yeniden hayvanlarıyla otlak alanlara çıkmaya başladı.

Kışın en çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, havanın ısınması ve karların erimesiyle meralar yeşerdi.

Yeşeren meralar otlayan hayvanlarla doldu

Kış boyunca ahırlarda baktıkları hayvanlarını yem ve kuru ot ile besleyen hayvan sahipleri, baharın gelişiyle rahat bir nefes aldı.

Sürülerini karlı dağların eteklerinde yeşeren meralarda otlatmaya başlayan besiciler, yem maliyetinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Havalar ısınıyor

Yürekli köyündeki besicilerden Salih Kartal, zorlu bir kışı geride bıraktıklarını, ilçede havanın ısınmasıyla hayvanları meralara çıkardıklarını söyledi.

Bir tarafta kar bir tarafta yeşillik

Baharın gelmesine sevindiklerini belirten Kartal, şöyle konuştu:

Burada bahar mevsimi çok güzel oluyor. Hayvanlarımızı çıkardık. Mutluyuz. Köyümüzde bir tarafta kar bir tarafta yeşillik var. Kışın çok zorluk çekiyoruz.



Yaklaşık 5-6 ay karla mücadele ediyoruz. Kuzuları daha çıkarmadık. Onları da birkaç gün sonra çıkaracağız. Bizim işimiz bu.