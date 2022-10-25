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    Hakkari'de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi

    Fen Bilimleri öğretmenleri, öğrencilerinin güneş tutulması olayını izlemeleri için karton kutu ve kaynak maskesi camından bir düzenek oluşturdu. Öğrenciler okulun bahçesinde doğa olayını izledi.
    • 25.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:19
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    Hakkari'de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi

    Hakkari'de öğretmenler, öğrencileri güneş tuttulmasını izlesinler diye bir düzenek yaptı.

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bağlı Yüksekova 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu öğrencileri için bugün yaşanan güneş tutulması doğa olayı ile ilgili bir etkinlik düzenlendi.

    Düzeneği öğretmenler yaptı

    Okulun Fen Bilimleri öğretmenleri bir araya gelip ellerindeki imkanlar ile karton kutu ve kaynak maskesi camından yapılan gözlemci materyalleri oluşturdu.

    Öğrenciler el yapımı karton kutu düzeneklerini alıp okulun bahçesine çıktı ve  güneş tutulmasını izleme imkanı buldu.

    "Tutulmayı göstermenin başka bir yolunu aradık"

    İHA'nın haberine göre, öğrencilere güneş tutulmasını izlettirdiklerini belirten Fen Bilgisi öğretmenlerinden Ebru Özen:

    "Türkiye’nin her yerinde gözlemlenebilen parçalı güneş tutulmasını Yüksekova’da da gözlemlemeye çalıştık.

    Güneş filtresi, teleskop gibi aletlerimiz olmadığı için tutulmayı göstermenin başka bir yolunu aradık ve kaynak maske camını kullandık.

    Bu sayede öğrencilerimize parçalı güneş tutulmasının nasıl olduğunu kontrollü bir şekilde gösterdik." şeklinde konuştu.

    Hakkari de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi #1

    Hakkari de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi #2

    Hakkari de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi #3

    Hakkari de öğrenciler karton kutu düzeneğinden güneş tutulmasını izledi #4


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