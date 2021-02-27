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    Hakkari'de polis çocukları kayak merkezinde eğlendirdi

    Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gaziler ile ihtiyaç sahibi çocukları Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürerek güzel zaman geçirmelerini sağladı.
    • AA
    • 27.02.2021 - 06:39
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    Hakkari'de polis çocukları kayak merkezinde eğlendirdi

    Hakkari’de görev yapan Toplum Destekli Polislik ekipleri, görevlerinin yanı sıra halka yönelik sosyal faaliyetler de gerçekleştiriyor.

    Ekipler, bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyelerinin çocukları ile imkanları kısıtlı olan bazı çocukları kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine götürdü.

    ÇOCUKLAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

    Çocuklar ve aileler için oluşturulan pistte çocukların kaymalarına yardımcı olan ekipler, onların gün boyunca keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

    Çocuklar, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Hakkari de polis çocukları kayak merkezinde eğlendirdi #1

    Hakkari de polis çocukları kayak merkezinde eğlendirdi #2

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