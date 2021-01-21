Maske ve kimlik denetimi yapan polis ekipleri, doğum günü olduğunu gördüğü 20 yaşındaki Melek Doğdu'ya pasta ile sürpriz yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valiliği'nin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan maske ve kimlik kontrolleri sırasında Melek Doğdu’nun doğum günü olduğunu öğrendi.

EV ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek’in oturduğu adresi tespit ederek kendisini ziyaret etti.

Hakkari'de polisten, denetimde doğum tarihini gördüğü Melek'e sürpriz ViDEO

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Melek Doğdu'ya, polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Polis ekiplerinin yaş pasta ile evlerine geldiğini gören Doğdu Ailesi'nin şaşkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

SÜRPRİZ, AİLEYİ MUTLU ETTİ

Hakkari polisi, Melek’in 20 yaş doğum gününü kutlayarak değişik hediyeler verdi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Doğdu Ailesi, polis ekiplerine bu örnek davranış ve sürprizden dolayı teşekkür etti.



